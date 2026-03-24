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Handball - Das Magazin

WM-Teilnahme im Visier: „Es ist unser Anspruch“

krone.tvStaffel 2026Folge 9vom 24.03.2026
WM-Teilnahme im Visier: „Es ist unser Anspruch“

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Folge 9: WM-Teilnahme im Visier: „Es ist unser Anspruch“

27 Min.Folge vom 24.03.2026

Das österreichischen Herren-Handball-Nationalteam hat in den vergangenen Tagen den ersten Lehrgang nach der Europameisterschaft absolviert. Im Test gegen Nordmazedonien gibt es ein 30:30-Remis. Außerdem liefert das Spiel wichtige Erkenntnisse für die bevorstehende WM-Play-off-Paarung im Mai gegen Polen. In knapp zwei Monaten soll auch das Ticket für die Endrunde 2026 in Deutschland gelöst werden. Sportdirektor Paco Fölser spricht im Handball-Magazin von einer schwierigen Aufgabe, aber auch davon, dass es der Anspruch ist wieder dabei zu sein.

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