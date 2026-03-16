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Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechse

krone.tvStaffel 2026Folge 8vom 16.03.2026
Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechse

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Folge 8: Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechse

29 Min.Folge vom 16.03.2026

Der Vorarlberger Spitzenklub der HLA Meisterliga aus Hard wartet seit geraumer Zeit auf einen Meistertitel. Unter der Regie von Hannes Jon Jonsson, der seit 2021 im Amt ist, haben die Harder keinen Meistertitel gefeiert. In der Abschluss-Saison will man aber voll zuschlagen. Hards Geschäftsführer spricht in „Handball – Das Magazin“ über die Ausrichtung und die Perspektive und Spyros Balomenos, der im Sommer für den Isländer übernehmen wird.

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