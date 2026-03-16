Hard-Spezial: Titelambitionen und TrainerwechseJetzt kostenlos streamen
Handball - Das Magazin
Folge 8: Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechse
29 Min.Folge vom 16.03.2026
Der Vorarlberger Spitzenklub der HLA Meisterliga aus Hard wartet seit geraumer Zeit auf einen Meistertitel. Unter der Regie von Hannes Jon Jonsson, der seit 2021 im Amt ist, haben die Harder keinen Meistertitel gefeiert. In der Abschluss-Saison will man aber voll zuschlagen. Hards Geschäftsführer spricht in „Handball – Das Magazin“ über die Ausrichtung und die Perspektive und Spyros Balomenos, der im Sommer für den Isländer übernehmen wird.
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