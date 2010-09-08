Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 121

TelenovelaStaffel 9Folge 1vom 08.09.2010
Folge 121

Folge 121Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 1: Folge 121

43 Min.Folge vom 08.09.2010Ab 6

Hanna und Maximilian quälen nach der Erkenntnis, dass Edith Heinrichs Geliebte war, zwei beunruhigende Gedanken: Hat Edith womöglich Hannas Mutter umgebracht? Und: Kann es sein, dass Maximilian und Hanna Geschwister sind? Nachdem die letztgenannte Befürchtung durch Gitti ausgeräumt wird, konfrontiert Edith Hanna mit einem schockierenden "Geständnis": Heinrich selbst soll Luise in den Tod gestoßen haben. Oskar muss das Sorgerecht für David an Dana abtreten, will aber seinen Sohn nicht aufgeben. Als sich eine günstige Gelegenheit bietet, kann Oskar das Kind entführen. Florian kann es kaum mit ansehen, wie sehr sich Lina mit ihrem Fließbandjob quälen muss. Um Lina ihren Traum zu ermöglichen, reicht er heimlich mit Caro eine Bewerbung für Lina an einer renommierten Maskenbildnerschule ein. Gitti und Johann haben endlich zueinander gefunden, als Johann erfährt, dass seine Wohnung, die er vor seiner Abreise gekündigt hatte, bereits weitervermietet ist. Johann hat keine Bleibe mehr.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen