Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 121
Hanna und Maximilian quälen nach der Erkenntnis, dass Edith Heinrichs Geliebte war, zwei beunruhigende Gedanken: Hat Edith womöglich Hannas Mutter umgebracht? Und: Kann es sein, dass Maximilian und Hanna Geschwister sind? Nachdem die letztgenannte Befürchtung durch Gitti ausgeräumt wird, konfrontiert Edith Hanna mit einem schockierenden "Geständnis": Heinrich selbst soll Luise in den Tod gestoßen haben. Oskar muss das Sorgerecht für David an Dana abtreten, will aber seinen Sohn nicht aufgeben. Als sich eine günstige Gelegenheit bietet, kann Oskar das Kind entführen. Florian kann es kaum mit ansehen, wie sehr sich Lina mit ihrem Fließbandjob quälen muss. Um Lina ihren Traum zu ermöglichen, reicht er heimlich mit Caro eine Bewerbung für Lina an einer renommierten Maskenbildnerschule ein. Gitti und Johann haben endlich zueinander gefunden, als Johann erfährt, dass seine Wohnung, die er vor seiner Abreise gekündigt hatte, bereits weitervermietet ist. Johann hat keine Bleibe mehr.
