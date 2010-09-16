Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 128
Hanna und Maximilian sind glücklich, dass Stefan und Alexandra ihre Trauzeugen sein wollen. Nur Maximilians Zerwürfnis mit Edith trübt noch die Vorfreude auf die Hochzeit. Edith muss erkennen, dass mit dem Geständnis ihrer Schuld an Luises Tod das Band zwischen ihr und Richard zerschnitten ist. Als Oskar Edith in der Nacht wieder aufsucht, macht sie ihm einen Vorschlag mit weit reichenden Konsequenzen. Während Karl und Gudrun beschließen, ihre Tour durch Kanada zu verwirklichen, freut Lina sich auf ihre Abreise mit Florian nach Kalifornien und den Beginn ihrer Ausbildung. Caro und Jonas hingegen ergreifen die Flucht, als sie sich bei einer Probe für eine von Robert inszenierte Hochzeitsscharade sehr nahe kommen.
