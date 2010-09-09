Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 122
43 Min.Folge vom 09.09.2010Ab 6
Hanna kann nicht glauben, dass ihr Vater den Tod ihrer Mutter verschuldet hat. Doch als Edith einen Brief zutage fördert, der Heinrichs Schuld an Luises Tod scheinbar eindeutig beweist, sieht sie sich gezwungen, die vermeintliche Wahrheit zu akzeptieren. In ihrer Angst, David nie wiederzusehen, veröffentlichen Dana und Jonas einen Steckbrief, um dem flüchtigen Oskar auf die Spur zu kommen. Während Johann es außerordentlich bedauert, seine Wohnung so voreilig gekündigt zu haben, sieht Mira darin eine Chance, Gitti näher zu kommen. Die hat jedoch ganz andere Sorgen.
Genre:Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2010 ZDF Enterprises