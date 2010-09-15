Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 126

TelenovelaStaffel 9Folge 6vom 15.09.2010
Folge 126

Folge 126Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 6: Folge 126

42 Min.Folge vom 15.09.2010Ab 6

Maximilian kann David befreien, doch Oskar gelingt die Flucht. Hanna ist bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen und sich ihrer Zukunft mit Maximilian zu widmen. Der Hochzeit von Hanna und Maximilian scheint nun nichts mehr im Wege zu stehen. Nachdem sich nun auch Florian von ihr abwendet, steht Edith völlig alleine da. Sie ist einsam und verzweifelt, als Oskar sie in der Villa überrascht und bedrängt. Als Florian seiner Mutter zu Hilfe eilt, kommt es zu einer Rangelei, bei der Oskar unglücklich stürzt. Mira spürt, dass es Zeit ist, Abschied zu nehmen - was Robert nach seiner Versöhnung mit ihr sehr bedauert.

