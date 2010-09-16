Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 127

Staffel 9Folge 7vom 16.09.2010
Folge 127

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 7: Folge 127

43 Min.Folge vom 16.09.2010Ab 6

Hanna und Maximilian bereiten sich auf ihre Hochzeit vor. Sie legen ihre Trauzeugen fest, und auch die gegenseitigen Hochzeitsgeschenke sind endlich gefunden. Edith und Florian sind erleichtert, dass Oskar seinen Sturz überlebt hat, und Edith erlaubt Oskar, sich in der Villa zu verstecken. Doch Dana schöpft Verdacht und ruft die Polizei. Dana beschließt, nach vorne zu sehen und nach Düsseldorf zu gehen. Auch Jonas fasst wieder neuen Mut und ist bereit, seine Zukunft in Angriff zu nehmen. Während Caro einen beruflichen Höhenflug erlebt, fiebert Gitti Johanns Einzug entgegen.

