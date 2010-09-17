Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 129

TelenovelaStaffel 9Folge 9vom 17.09.2010
Folge 129

Folge 129Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 129

43 Min.Folge vom 17.09.2010Ab 6

Es ist der Tag vor der Hochzeit - und Hanna hält ein Brautkleid in den Händen, das ihr zu groß ist. Zum Glück zeigen Gitti und Alexandra genügend Geschick und Einsatzbereitschaft, um die Situation zu retten. Edith scheint sich entschieden zu haben, zusammen mit Oskar zu fliehen. Trotz eines versöhnlichen Gesprächs mit Maximilian bricht sie am Morgen der Hochzeit mit Oskar auf. Während der verliebte Robert eine herbe Enttäuschung erfährt, als er sich auf Johanns Drängen bei der Lieferantin der Hochzeitstorte melden will, geben Caro und Jonas vor, völlig sachlich miteinander umgehen zu können.

