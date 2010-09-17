Hanna - Folge deinem Herzen
Es ist der Tag vor der Hochzeit - und Hanna hält ein Brautkleid in den Händen, das ihr zu groß ist. Zum Glück zeigen Gitti und Alexandra genügend Geschick und Einsatzbereitschaft, um die Situation zu retten. Edith scheint sich entschieden zu haben, zusammen mit Oskar zu fliehen. Trotz eines versöhnlichen Gesprächs mit Maximilian bricht sie am Morgen der Hochzeit mit Oskar auf. Während der verliebte Robert eine herbe Enttäuschung erfährt, als er sich auf Johanns Drängen bei der Lieferantin der Hochzeitstorte melden will, geben Caro und Jonas vor, völlig sachlich miteinander umgehen zu können.
