Folge 123

TelenovelaStaffel 9Folge 3vom 10.09.2010
42 Min.Folge vom 10.09.2010Ab 6

Während Hanna versucht, sich mit dem Gedanken abzufinden, dass ihr Vater ein Mörder ist, weigert sich Gitti vehement, dies zu glauben. Es kommt zum Streit, als Hanna plötzlich erkennt, dass Edith gelogen haben muss. Dana bangt weiter um ihren von Oskar entführten Sohn. Die Spannungen zwischen ihr und Jonas nehmen zu. Oskar quälen unterdessen ganz andere Probleme: Da David hohes Fieber hat, sucht er einen Kinderarzt auf und zwingt Florian, ihm dabei zu helfen. Johann wagt es nicht, Gitti mit seinem Wohnungsproblem zu belästigen, und zieht es vor, eine Nacht im Feinkostladen zu verbringen, wo er von Robert als vermeintlicher Einbrecher gestellt wird.

Telenovela
