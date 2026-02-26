Harrys liabste Hütt'n: SeefeldJetzt kostenlos streamen
Harrys liabste Hütt'n
Folge 197: Harrys liabste Hütt'n: Seefeld
Nur 12 km von der Westautobahnabfahrt Zirl Ost entfernt, findet man das Skigebiet Seefeld. Die Berge, die für uns Skifahrer erschlossen sind, heißen Seefelder Joch, Härmelekopf und Gschwandtkopf. Auf ca. 279 km Loipen in der Region fühlen sich sowohl Hobbysportler als auch Profis wohl. Für alle denkbaren Wintersportvergnügen bietet Seefeld den richtigen Rahmen, geräumte Winterwanderwege, Eislaufplätze, Rodelbahnen u.v.m. Harry carvt gleich einmal zur Sportalm am Fuße des Gschwandtkopfes.Der Skibus bringt uns Skifahrer an das andere Ende Seefelds ins Skigebiet Rosshütte. Dort trifft Harry den Manni in der Hochegg Alm. Um bei Arno in der Triendlsäge einkehren zu können, wechselt Harry zuletzt von den Alpin- auf die Langlaufskier.
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