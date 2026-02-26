Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n: Seefeld

ORF IIIStaffel 1Folge 197vom 26.02.2026
Harrys liabste Hütt'n: Seefeld

Harrys liabste Hütt'n: SeefeldJetzt kostenlos streamen

Harrys liabste Hütt'n

Folge 197: Harrys liabste Hütt'n: Seefeld

25 Min.Folge vom 26.02.2026

Nur 12 km von der Westautobahnabfahrt Zirl Ost entfernt, findet man das Skigebiet Seefeld. Die Berge, die für uns Skifahrer erschlossen sind, heißen Seefelder Joch, Härmelekopf und Gschwandtkopf. Auf ca. 279 km Loipen in der Region fühlen sich sowohl Hobbysportler als auch Profis wohl. Für alle denkbaren Wintersportvergnügen bietet Seefeld den richtigen Rahmen, geräumte Winterwanderwege, Eislaufplätze, Rodelbahnen u.v.m. Harry carvt gleich einmal zur Sportalm am Fuße des Gschwandtkopfes.Der Skibus bringt uns Skifahrer an das andere Ende Seefelds ins Skigebiet Rosshütte. Dort trifft Harry den Manni in der Hochegg Alm. Um bei Arno in der Triendlsäge einkehren zu können, wechselt Harry zuletzt von den Alpin- auf die Langlaufskier.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Harrys liabste Hütt'n
ORF III
Harrys liabste Hütt'n

Harrys liabste Hütt'n

Alle 1 Staffeln und Folgen