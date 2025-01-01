Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Staffel 1Folge 22
Folge 22: Der große Tag

41 Min.

Nach Monaten der Vorbereitung, die Lemon einige Nerven gekostet haben, ist es nun endlich soweit: Es wird geheiratet. Der Enthusiasmus des Bräutigams George hält sich jedoch in Grenzen. Unterdessen wütet ein schwerer Sturm über Bluebell und jeder versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Zufällig landen Zoe und Wade in derselben Scheune fernab der Stadt. Die beiden werden von ihren Gefühlen übermannt ...

