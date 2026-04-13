Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 13.04.2026: Wild aber wohnlich!
45 Min.Folge vom 13.04.2026
Eine tierliebe Familie plant ihr Traumhaus – doch beim Stil prallen Welten aufeinander. Er wünscht sich kräftige Farben, sie bevorzugt klares Weiß. Während die Diskussionen hitziger werden, entwickeln Brian und Mika eine überraschende Idee, die beide Seiten versöhnen und dem Haus eine persönliche Note verleihen soll.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.