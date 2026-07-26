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Hausbau in 100 Tagen

Bloß keine Farbe!

HGTVFolge vom 26.07.2026
Bloß keine Farbe!

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 26.07.2026: Bloß keine Farbe!

44 Min.Folge vom 26.07.2026

Ein Profikoch und seine Frau tauschen das kalte Boston gegen das sonnige Florida und freuen sich auf einen Neuanfang. Doch schon bald zeigt sich, dass die Vorstellungen vom perfekten Zuhause nicht ganz mit der Realität übereinstimmen. Vor allem die Küche sorgt für Diskussionen, sodass Brian und Mika kreative Lösungen finden müssen, bevor die Stimmung endgültig kippt.

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