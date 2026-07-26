Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 26.07.2026: Bloß keine Farbe!
44 Min.Folge vom 26.07.2026
Ein Profikoch und seine Frau tauschen das kalte Boston gegen das sonnige Florida und freuen sich auf einen Neuanfang. Doch schon bald zeigt sich, dass die Vorstellungen vom perfekten Zuhause nicht ganz mit der Realität übereinstimmen. Vor allem die Küche sorgt für Diskussionen, sodass Brian und Mika kreative Lösungen finden müssen, bevor die Stimmung endgültig kippt.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.