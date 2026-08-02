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Hausbau in 100 Tagen

Ein Haus auf Stelzen

HGTVFolge vom 02.08.2026
Ein Haus auf Stelzen

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Hausbau in 100 Tagen

Folge vom 02.08.2026: Ein Haus auf Stelzen

44 Min.Folge vom 02.08.2026

Nachdem ein Ehepaar bei einem Hurricane sein Zuhause verloren hat, helfen Brian und Mika beim kompletten Neuanfang. Das neue Haus entsteht direkt am Wasser und wird mit einer innovativen Bauweise auf Stelzen errichtet. Doch der ungewöhnliche Standort und technische Herausforderungen stellen das Team vor unerwartete Probleme. Trotz aller Rückschläge arbeiten alle daran, den Traum vom sicheren Eigenheim Wirklichkeit werden zu lassen.

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