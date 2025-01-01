Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 12: Der Killervirus
23 Min.Ab 12
Alarm in Köln-Kalk: Aus den Tropen wurde ein gefährliches Virus eingeschleppt! Um seinen Dackel vor dem Virus zu schützen, desinfiziert Dieter mit Unterstützung des Dackelvereins KTC 1881 die Siedlung. Allerdings muss er nach der Aktion feststellen, dass er selbst infiziert wurde - sein ganzer Körper ist mit roten Punkten übersät. Trotz aller Bemühungen kann er den Ausschlag nicht vor seinen Kameraden verheimlichen und muss sich den harten Konsequenzen stellen.
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH