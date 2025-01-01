Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 7: Die Swingerparty
25 Min.Ab 12
Tommie versagt in der Schule, Carmens Friseurlehre ist gefährdet, und Dieter Krause muss um seinen Arbeitsplatz bangen, nachdem ein explodierender Chemiebaukasten seinen Dienstherren getroffen hat. Um die Stimmung zu verbessern, arrangiert Dieter eine gemeinsame Einladung bei ihren neuen Nachbarn. Doch auch diesmal wird der umworbene Dienstherr Opfer eines schwer wiegenden Missverständnisses und platzt mitten in eine ausgelassene Swinger-Party ...
