Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

ConstantinStaffel 2Folge 15
Folge 15: Magische Pilze

24 Min.Ab 12

Dieter hat den Verdacht, Schläfer könnten sich in seiner Siedlung eingenistet haben. Die Wohngemeinschaft kommt ihm dabei besonders verdächtig vor. Kurzerhand dringt Dieter mit seinem Generalschlüssel in ihre Wohnung ein. Nach längerem Durchsuchen verspürt sein Komplize Herbert Hunger. Man bedient sich an einem Pilzgericht, bei dem es sich jedoch fatalerweise um bewusstseinserweiternde Drogen handelt. Dieter und Herbert gehen auf eine Reise der besonderen Art ...

