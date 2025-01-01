Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Sex
23 Min.Ab 12
Lisbeth ist fertig: Bald rundet sich ein Jahrzehnt mit Dieter ohne Sex. Dieter ist auf das Problem überhaupt nicht ansprechbar - warum den alten Kram wieder ausgraben? Aber Lisbeth gibt keine Ruhe. Wen wundert es da noch, dass Dackelclub-Präsident Karl, ein stattlicher und viriler Mann, an der Krause-Tür auftaucht, als Dieter einmal nicht da ist. Es kommt zu einer wilden Begegnung, die man Lisbeth niemals zugetraut hätte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH