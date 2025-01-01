Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 9: Der falsche Krause
25 Min.Ab 12
Tommie hat Ärger in der Schule - er hat eine vollbusige Mitschülerin begrapscht. Dieter und Lisbeth sind über diesen Vorfall entsetzt. Nun bewahrheitet sich ein schrecklicher Verdacht: Tommie ist nicht ihr leiblicher Sohn, er wurde auf der Säuglingsstation verwechselt. Alle Indizien sprechen dafür, nachdem Dieter im Krankenhaus recherchiert hat. Die Konsequenzen sind hart: In Erwartung des richtigen Sohnes muss Tommie packen und sich den neuen Realitäten stellen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH