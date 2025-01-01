Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 14: Der Rivale
24 Min.Ab 12
Lisbeth ist stinksauer, als sie bemerkt, dass Dieter zu ihrem runden Geburtstag nur Dackel Bodo beschenkt, der Namenstag hat. Das Maß ist voll! Nachdem der Ehemann für ihre Wut nichts als Spott übrig hat, beschließen sie und die Kinder auszuziehen. Schließlich gibt es da immer noch diesen alten Verehrer, der mittlerweile auf einem Schloss wohnt und Lisbeth erst jetzt wieder mit seinen Geburtstagsgrüßen seine innige und unermessliche Liebe gestand.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH