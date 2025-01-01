Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Ein Trauerfall
26 Min.Ab 12
Der verstorbene Dackel des Clubvorsitzenden soll im Rahmen einer würdigen Feier zur letzten Ruhe geleitet werden. Dieter hat seine Wohnung zur Verfügung gestellt und sogar einen Priester gefunden, der den Hinterbliebenen Trost spenden soll. Dummerweise kollidiert der Termin mit dem von Carmens Geburtstagsfeier. Allen Gästen konnte abgesagt werden, nur die Attraktion des Abends war unerreichbar gewesen: ein männlicher Stripper ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
12
