Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Der Karnevals-Coup
24 Min.Ab 12
Rosenmontag in Köln-Kalk: Der Dackelclub begeht Karneval in gewohnt militärischer Form, die Dackel sind mit festlichen Hüten geschmückt, als die Horror-Meldung für Dieter aus dem Radio kommt: Ein Einbrecher, als alte Frau verkleidet, hat eine Wohnung in Kalk ausgeräumt! Mit Schlagstöcken und Funkgeräten bewaffnet, gehen Dieter und Herbert auf Ganovenjagd ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH