Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 10: Romeo und Julia
24 Min.Ab 6
Tommie ist verliebt wie Romeo, und seine Julia ist die süße Aische. Durch ein Versehen landet ein von ihm selbst gedrehtes Sex-Video in ihrer Tasche - es soll auf der türkischen Familienfeier gezeigt werden ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH