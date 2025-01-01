Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 9: Bodo hat die Schnauze voll
24 Min.Ab 6
Dackel Bodo hat sich etwas Ungeheuerliches geleistet: Er hat dem Bundes-Teckel-Führer ein Häufchen in den Stiefel gemacht. Dafür muss er sich von Dieter eine gehörige Standpauke anhören. Bodo lässt sich das nicht gefallen - und haut einfach ab ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH