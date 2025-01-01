Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Bodo hat die Schnauze voll

ConstantinStaffel 7Folge 9
Bodo hat die Schnauze voll

Bodo hat die Schnauze vollJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 9: Bodo hat die Schnauze voll

24 Min.Ab 6

Dackel Bodo hat sich etwas Ungeheuerliches geleistet: Er hat dem Bundes-Teckel-Führer ein Häufchen in den Stiefel gemacht. Dafür muss er sich von Dieter eine gehörige Standpauke anhören. Bodo lässt sich das nicht gefallen - und haut einfach ab ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen