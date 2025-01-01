Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 8: Deutschland - Holland
24 Min.Ab 12
Dieter hat eine heikle Mission: Er muss nach Holland, um dort die Partnerschaft mit dem Club "Pudelpracht Rotterdam" zu besiegeln. Ausgerechnet an dem Tag, als Deutschland gegen Holland spielt, ein Fußball-Fest, das bekanntlich viele Emotionen freisetzt. Tommie warnt: Rotterdam hat die härtesten Fans ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH