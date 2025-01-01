Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Die Wiedergeburt
24 Min.
Haben wir alle schon einmal gelebt? Lothar, Ex-Freund von Carmen, ist davon überzeugt. Und weil er einen Kurs als "Rückführer" gemacht hat, konfrontiert er alle Krauses mit ihren verschiedenen Vorleben und gibt Dieter eine einmalige Chance: Er kann sich zurückversetzen lassen in das Jahr 1881, dem Jahr, als sein Dackelclub gegründet wurde ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH