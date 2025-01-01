Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Wiedergeburt

ConstantinStaffel 7Folge 6
24 Min.

Haben wir alle schon einmal gelebt? Lothar, Ex-Freund von Carmen, ist davon überzeugt. Und weil er einen Kurs als "Rückführer" gemacht hat, konfrontiert er alle Krauses mit ihren verschiedenen Vorleben und gibt Dieter eine einmalige Chance: Er kann sich zurückversetzen lassen in das Jahr 1881, dem Jahr, als sein Dackelclub gegründet wurde ...

