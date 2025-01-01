Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Onkel, willst Du ewig leben?

ConstantinStaffel 7Folge 7
Onkel, willst Du ewig leben?

Onkel, willst Du ewig leben?Jetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 7: Onkel, willst Du ewig leben?

24 Min.Ab 12

Die Moral der Krauses wird auf eine harte Probe gestellt: Der depressive Onkel Bodo kommt zu Besuch und kündigt an, aus dem Leben scheiden zu wollen. Einerseits eine traurige Mitteilung, andererseits wären die Krauses seine rechtmäßigen Erben ... Unverzüglich macht sich Onkel Bodo daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen