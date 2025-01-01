Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 5
24 Min.Ab 12

Tommie ist schwer erkrankt: Er hat einen deutlichen Hormonüberschuss und der verschwindet selbst bei Androhung rüdester Heilmethoden (Heckenschere) nicht. Glücklicherweise ist gerade eine engagierte Krankenschwester in die Siedlung gezogen. Unglücklicherweise hat sie eigentlich einen anderen, zwielichtigeren Beruf. Tommie ist begeistert ...

