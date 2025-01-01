Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Schell bei Michelle
24 Min.Ab 12
Tommie ist schwer erkrankt: Er hat einen deutlichen Hormonüberschuss und der verschwindet selbst bei Androhung rüdester Heilmethoden (Heckenschere) nicht. Glücklicherweise ist gerade eine engagierte Krankenschwester in die Siedlung gezogen. Unglücklicherweise hat sie eigentlich einen anderen, zwielichtigeren Beruf. Tommie ist begeistert ...
