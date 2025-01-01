Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Der Untergang
24 Min.Ab 12
Irgendetwas muss schief gelaufen sein, als Dieter und Lisbeth vor Jahren geheiratet haben. Denn der Heiratsurkunde nach ist Dieter nur Trauzeuge gewesen und der stotternde Herbert Lisbeths rechtmäßiger Ehemann. Ein schrecklicher Formfehler, der rasch behoben werden könnte, wenn alle Beteiligten zustimmen würden. Lisbeth aber denkt gar nicht daran, und auch Herbert findet Gefallen an seiner neuen Rolle und fordert seine Rechte als Ehemann ...
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
12
