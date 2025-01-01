Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Untergang

ConstantinStaffel 7Folge 4
Der Untergang

Der UntergangJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 4: Der Untergang

24 Min.Ab 12

Irgendetwas muss schief gelaufen sein, als Dieter und Lisbeth vor Jahren geheiratet haben. Denn der Heiratsurkunde nach ist Dieter nur Trauzeuge gewesen und der stotternde Herbert Lisbeths rechtmäßiger Ehemann. Ein schrecklicher Formfehler, der rasch behoben werden könnte, wenn alle Beteiligten zustimmen würden. Lisbeth aber denkt gar nicht daran, und auch Herbert findet Gefallen an seiner neuen Rolle und fordert seine Rechte als Ehemann ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen