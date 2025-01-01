Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Jungfrau

ConstantinStaffel 7Folge 2
Die Jungfrau

Die JungfrauJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 2: Die Jungfrau

24 Min.Ab 6

Als Carmen dem schüchternen Sohn des Siedlungseigentümers Fritsch gegenüber steht, weiß sie: Diese einmalige Chance ihres Lebens wird sie nutzen. Sie verdreht ihm den Kopf und verspricht ihm, dass er ihr die Jungfernschaft rauben darf - aber erst nach der Hochzeit in Las Vegas. Dummerweise steht plötzlich Carmens Liebhaber Gerry vor der Tür ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen