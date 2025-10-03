Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Auf die Plätze, fertig, Mord!

ATVStaffel 1Folge 10vom 03.10.2025
Auf die Plätze, fertig, Mord!

Hawaii Five-0

Folge 10: Auf die Plätze, fertig, Mord!

40 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

In Waikiki wird am helllichten Tag ein Geldtransporter überfallen und entführt - die Täter erschießen zwei Wachen. Kurze Zeit später finden Steve und sein Team den Transporter und auch das Geld wieder, was darauf schließen lässt, dass die Täter einen noch größeren Coup planen - und zwar während eines Triathlons am nächsten Tag. Da die mutmaßlichen Täter direkt gegenüber von Dannys Ex-Frau Rachel wohnen, nisten sich Steve und Danny bei ihr ein und beschatten das Nachbargrundstück.

ATV
