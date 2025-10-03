Auf die Plätze, fertig, Mord!Jetzt kostenlos streamen
Hawaii Five-0
Folge 10: Auf die Plätze, fertig, Mord!
40 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
In Waikiki wird am helllichten Tag ein Geldtransporter überfallen und entführt - die Täter erschießen zwei Wachen. Kurze Zeit später finden Steve und sein Team den Transporter und auch das Geld wieder, was darauf schließen lässt, dass die Täter einen noch größeren Coup planen - und zwar während eines Triathlons am nächsten Tag. Da die mutmaßlichen Täter direkt gegenüber von Dannys Ex-Frau Rachel wohnen, nisten sich Steve und Danny bei ihr ein und beschatten das Nachbargrundstück.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren