ATVStaffel 1Folge 8vom 02.10.2025
39 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Der Polizist Meka, ein ehemaliger Kollege von Danny, wird auf grausame Weise ermordet. Steve und sein Team wollen den Mord aufklären, doch die Dienstaufsicht hegt den Verdacht, Meka sei korrupt gewesen, und beschlagnahmt dessen Fallakten. Danny ist stinksauer und setzt alles daran, Mekas Namen reinzuwaschen. Doch auch Steve, Chin und Kono sind skeptisch, denn alles weist darauf hin, dass Meka mit den Drogenbossen vom Ochoa-Kartell zusammengearbeitet hat ...

