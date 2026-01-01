Hawaii Five-0
Folge 2: Ein Sicherheitsrisiko
39 Min.Ab 12
Der Computerspezialist und Ex-NSA-Mitarbeiter Roland wird auf dem Weg zu einem Termin auf einem Stützpunkt der Air Force brutal entführt. Sein Sohn Evan wurde am Telefon Zeuge der Tat. Das Team versucht herauszufinden, woran der Wissenschaftler gearbeitet hat. Als auch Kono und Evan in die Hände der Entführer fallen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren