Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Der einzige Verdächtige

ATVStaffel 1Folge 7vom 02.10.2025
Der einzige Verdächtige

Der einzige VerdächtigeJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 7: Der einzige Verdächtige

41 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Graham, der gerade von einem Einsatz in Afghanistan zurück ist, wird beschuldigt, seine Ehefrau ermordet zu haben. Doch er schwört, mit dem Tod seiner Frau nichts zu tun zu haben. Leider kann er es nicht beweisen. Graham flieht auf das Museumsschiff U.S.S. Missouri und nimmt einige Touristen als Geiseln. Es ist nun an Steve McGarrett und seinem Team, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Sein Wissen als ehemaliger Navy Seal kommt ihm dabei sehr zugute ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ATV
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 3 Staffeln und Folgen