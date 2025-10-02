Der einzige VerdächtigeJetzt kostenlos streamen
Hawaii Five-0
Folge 7: Der einzige Verdächtige
41 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Graham, der gerade von einem Einsatz in Afghanistan zurück ist, wird beschuldigt, seine Ehefrau ermordet zu haben. Doch er schwört, mit dem Tod seiner Frau nichts zu tun zu haben. Leider kann er es nicht beweisen. Graham flieht auf das Museumsschiff U.S.S. Missouri und nimmt einige Touristen als Geiseln. Es ist nun an Steve McGarrett und seinem Team, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Sein Wissen als ehemaliger Navy Seal kommt ihm dabei sehr zugute ...
