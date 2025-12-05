Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Die Straßen von Honolulu

Staffel 1Folge 14
Die Straßen von Honolulu

Folge 14: Die Straßen von Honolulu

40 Min.Ab 12

Nach einer wilden Verfolgungsjagd, bei der sich das Auto des Verfolgten überschlug, machen Chin und Kono eine grausame Entdeckung auf dem Rücksitz des Wagens: In einer Schachtel finden sie einen menschlichen Kopf. Der Fahrer, ein chinesischer Immigrant, stirbt noch am Unfallort und kann keine Aussage mehr machen. Bald stellt sich heraus, dass der Kopf einem krebskranken Mann gehörte, dessen Frau Nicole nun vermisst wird. Steve und Danny vermuten dahinter eine Erpressung.

