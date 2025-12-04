Hawaii Five-0
Folge 12: Die Bombe
41 Min.Ab 12
Es weihnachtet sehr - sogar auf Hawaii. Doch dem Team von Five-0 ist nicht nach feiern zumute, denn Chin Ho wurde entführt. Hinter der Tat steckt der Mann, der für den Tod von Steves Vaters verantwortlich ist: Victor Hesse. Er hat Sprengstoff an Chin Ho befestigt und droht, ihn in die Luft zu sprengen, wenn er nicht zehn Millionen Dollar Lösegeld und freies Geleit von der Insel bekommt. Doch als McGarrett ihm das Lösegeld überreichen will, reagiert Hesse völlig unerwartet ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
