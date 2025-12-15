Hawaii Five-0
Folge 23: Der Hauch des Todes
41 Min.Ab 12
Das Team von Five-O stürmt Wo Fats Domizil. Der ist zwar nicht zu Hause, aber immerhin findet Steve dort Sang Min vor, der seinerseits Wo Fat mit einer Bombenfalle erwartet hatte. Als Sang Min flieh, gerät Danny bei der Verfolgungsjagd in Kontakt mit einer Biowaffe; er schwebt in Lebensgefahr und muss sofort ins Krankenhaus. Sang Min stellt sich unterdessen freiwillig und verlangt, in Schutzhaft genommen zu werden, weil Wo Fat Rache geschworen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren