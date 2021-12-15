Der Tennengau - Marmor, Schmalz und SchmiedekunstJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 15.12.2021: Der Tennengau - Marmor, Schmalz und Schmiedekunst
47 Min.
Es ist das Land der Baumriesen und einzigartiger, tiefer Klammen, deren Wildwasser für Kajakfahrer eine echte Herausforderung ist. Eine Heimat für Handwerkskünstler, die als Schmiede, Bildhauer oder Tischler über die Grenzen Österreichs hinweg, den Tennengau bekannt gemacht haben. Dort wo Tradition und Moderne miteinander im Einklang sind, und neben Fleischkrapfen auch einmal Alpensushi serviert wird.
