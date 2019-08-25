Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 40vom 25.08.2019
25 Min.Folge vom 25.08.2019Ab 6

Dominic Heinzl interviewt im Sommergespräch Michael Niavarani. Der Kabarettist setzt zu einem Höhenflug an und führt nicht nur das GLOBE, sondern übernahm nun auch das Simpl. Im Herbst steht die große Neueröffnung des Kabaretts an. Wie sich der Niavarani darauf wohl vorbereitet? Das Ziel steht jedenfalls schon fest: Das Simpl soll wieder zur Brutstätte und Hochburg des Kabaretts werden. Außerdem spricht Heinzl mit Niavarani über vergangene als auch aktuelle Geschehnisse. Was wohl bei dem Schauspieler demnächst noch alles ansteht?

ATV
