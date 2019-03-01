Heinzl am Opernball 2019 vom 01.03.2019Jetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Weekend
Folge 60: Heinzl am Opernball 2019 vom 01.03.2019
11 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6
Auf der Pirsch nach den VIPs und den Top-Politikern des Landes, war wie immer Society-Experte Dominic Heinzl. Am Ballabend hatte er neben Model Barbara Meier, Schauspielerin Nina Proll auch die österreichische Politikspitze wie Alexander Van der Bellen und Sebastian Kurz vor dem Mikro. Natürlich widmete er sich auch DJ Ötzi, Lotte Tobisch, Maria Großbauer, Auma Obama und vielen mehr.
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Heinzl und die VIPs - Weekend
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 3-4: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen