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Heinzl und die VIPs - Weekend

Heinzl am Opernball 2019 vom 01.03.2019

ATVStaffel 1Folge 60vom 01.03.2019
Heinzl am Opernball 2019 vom 01.03.2019

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Heinzl und die VIPs - Weekend

Folge 60: Heinzl am Opernball 2019 vom 01.03.2019

11 Min.Folge vom 01.03.2019Ab 6

Auf der Pirsch nach den VIPs und den Top-Politikern des Landes, war wie immer Society-Experte Dominic Heinzl. Am Ballabend hatte er neben Model Barbara Meier, Schauspielerin Nina Proll auch die österreichische Politikspitze wie Alexander Van der Bellen und Sebastian Kurz vor dem Mikro. Natürlich widmete er sich auch DJ Ötzi, Lotte Tobisch, Maria Großbauer, Auma Obama und vielen mehr.

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