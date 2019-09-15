Heinzl und die VIPs - EAV im SommergesprächJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Weekend
Folge 43: Heinzl und die VIPs - EAV im Sommergespräch
25 Min.Folge vom 15.09.2019Ab 6
Seit über 40 Jahren im Showbiz, soll nun endgültig Schluss mit der österreichischen Band EAV sein. Anlässlich des letzten Konzerts traf Society-Experte Dominic Heinzl Thomas Spitzer, EAV-Gründer und Mastermind der Hit-Band, zum Sommergespräch bei "Heinzl und die VIPs". Im Interview spricht er über die Anfänge der Band, die größten Hits, seine Aufenthalte in Kenia und den Abschied der Band.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heinzl und die VIPs - Weekend
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen