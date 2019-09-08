Heinzl und die VIPs - Wanda im SommergesprächJetzt kostenlos streamen
Heinzl und die VIPs - Weekend
Folge 42: Heinzl und die VIPs - Wanda im Sommergespräch
25 Min.Folge vom 08.09.2019Ab 6
Dominic Heinzl empfängt Marco Wanda zum Sommergespräch. Gemeinsam plaudern sie über das neue Album seiner Band, deren Ruf und Marcos ganz persönliche Wünsche.
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Heinzl und die VIPs - Weekend
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-4: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen