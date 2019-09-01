Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 41vom 01.09.2019
Folge 41: Heinzl und die VIPs - Gabalier im Sommergespräch

25 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 6

Dieses Jahr im Herbst feiert Gabalier sein 10-jähriges Jubiläum. Trotz seines riesen Erfolges ist er dennoch bodenständig geblieben. Im Sommergespräch spricht Heinzl mit Gabalier über die Anfänge als Musiker bis zu der heutigen Kultfigur als Volks-Rock'n'Roller. Er erzählt wer ihn dazu brachte, eine Elvis-Mähne zu tragen und was das mit seinem Hüftschwung in der Lederhose zu tun hat. Auch zu heiklen Themen, wie dem mutmaßlichen Hakenkreuz-Cover - äußert sich der Austro-Star.

ATV
