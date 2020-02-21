Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heinzl und die VIPs - Weekend

ATVStaffel 1Folge 52vom 21.02.2020
10 Min.Folge vom 21.02.2020Ab 6

Dominic Heinzl rückt am Ball der Bälle aus, um die internationale und nationale Prominenz zu interviewen. Wirtschaftsbosse, Politiker und Künstler treffen sich in der Wiener Staatsoper einmal jährlich zum fröhlichen Society-Linkswalzer. Und auch wenn die Ballorganisatoren alles tun, um möglichst hochrangige Gäste in die Logen zu bekommen, schleicht sich doch so mancher C-Promi ein. Dominic Heinzl interviewt sie alle und stellt am Opernball 2019 definitiv die bissigsten Fragen.

Weitere Folgen in Staffel 1

ATV
