Herz von Österreich

1. Folge: Die ersten Musiker präsentieren sich in "Herz von Österreich"

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 03.01.2014
113 Min.Folge vom 03.01.2014Ab 6

Das Moderatoren-Duo Johanna Setzer und Norbert Oberhauser begrüßt neben der Fachjury um Stefanie Werger, DJ Ötzi und Lukas Plöchl die gesamte Nation zu "Herz von Österreich: Die Österreichmusik-Show" auf PULS 4. Wer erobert das Herz von Österreich? Das ganze Land entscheidet mit! Abgestimmt werden kann telefonisch oder per SMS. Die Leitungen sind geöffnet, sobald die drei Favoriten der Jury feststehen.

