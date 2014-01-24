4. Folge: Wer überzeugt die Jury bei "Herz von Österreich"?Jetzt kostenlos streamen
108 Min.Folge vom 24.01.2014Ab 6
In der vierten Qualifikationsshow von Herz von Österreich, stellten wieder neue acht neue Acts ihr Können unter Beweis. Paul Miller, FREIRAUM5 und Julia Buchner haben es in den Wahlkampf geschafft und konnten Stefanie Werger, DJ Ötzi und Lukas Plöchl überzeugen.
