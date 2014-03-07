Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 1Folge 66vom 07.03.2014
Das Best of von "Herz von Österreich"

75 Min.Folge vom 07.03.2014Ab 6

Wir haben ihn entdeckt, den Weg ins "Herz von Österreich". Und seit vergangenem Freitag steht der große Sieger fest: Der Niederösterreich David Blabensteiner hat das "Herz von Österreich" erhalten. Gemeinsam gehen wir den spannenden Weg dorthin nocheinmal und auf unserer Reise erwarten uns einige Überraschungen! Wir zeigen die bewegendsten, lustigsten, aufregendsten Momente aus "Herz von Österreich", aber auch vieles mehr! Noch nie gesehene Szenen, die Gewinner hautnah und Antworten auf die brennendsten Fragen.

PULS 4
