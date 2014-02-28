Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herz von Österreich

Das große Herzschlag Finale von "Herz von Österreich"

PULS 4Staffel 1Folge 9vom 28.02.2014
Das große Herzschlag Finale von "Herz von Österreich"

Das große Herzschlag Finale von "Herz von Österreich"Jetzt kostenlos streamen

Herz von Österreich

Folge 9: Das große Herzschlag Finale von "Herz von Österreich"

143 Min.Folge vom 28.02.2014Ab 6

Niederösterreicher gewinnt "Herz von Österreich". David Blabensteiner gewinnt die erste Österreichmusik-Show. Mit seiner Eigenkomposition "Ollas was i bin" berührt, begeistert und überzeugt er die Nation. Mit den drei Bundeslandherzen von Niederösterreich, Wien und Tirol setzt er sich gegen den Steirer Johannes Spanner (Platz 2) und den Oberösterreicher Harald Baumgartner (Platz 3) durch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herz von Österreich
PULS 4
Herz von Österreich

Herz von Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen