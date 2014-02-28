Das große Herzschlag Finale von "Herz von Österreich"Jetzt kostenlos streamen
Herz von Österreich
Folge 9: Das große Herzschlag Finale von "Herz von Österreich"
143 Min.Folge vom 28.02.2014Ab 6
Niederösterreicher gewinnt "Herz von Österreich". David Blabensteiner gewinnt die erste Österreichmusik-Show. Mit seiner Eigenkomposition "Ollas was i bin" berührt, begeistert und überzeugt er die Nation. Mit den drei Bundeslandherzen von Niederösterreich, Wien und Tirol setzt er sich gegen den Steirer Johannes Spanner (Platz 2) und den Oberösterreicher Harald Baumgartner (Platz 3) durch.
