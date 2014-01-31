5. Folge: Halbzeit bei "Herz von Österreich"Jetzt kostenlos streamen
Herz von Österreich
Folge 5: 5. Folge: Halbzeit bei "Herz von Österreich"
103 Min.Folge vom 31.01.2014Ab 6
Halbzeit bei "Herz von Österreich": In Qualifikationsshow 5 kämpfen wieder acht Acts unterschiedlicher Genres um das Herz von Stefanie Werger, DJ Ötzi und Lukas Plöchl. Coaching erhalten die Österreichmusiker von Sabine "Sassy" Holzinger und Fred Jaklitsch von "Die Seer".
