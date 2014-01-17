Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herz von Österreich

Folge 3: Die KandidatInnen von "Herz von Österreich" unter der Lupe

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 17.01.2014
Folge 3: Die KandidatInnen von "Herz von Österreich" unter der Lupe

Folge 3: Die KandidatInnen von "Herz von Österreich" unter der LupeJetzt kostenlos streamen

Herz von Österreich

Folge 3: Folge 3: Die KandidatInnen von "Herz von Österreich" unter der Lupe

108 Min.Folge vom 17.01.2014Ab 6

Diesmal beehren die zwei sympathischen Erfolgsmusiker Sabine "Sassy" Holzinger und Fred Jaklitsch das "Herz von Österreich"-Dorf auf der Turracher Höhe und nehmen die KandidatInnen unter die Lupe. Die beiden erzählen von ihrem Werdegang, ihren Erlebnissen und Erkentnissen im Musikgeschäft und geben den Herz von Österreich-KandidatInnen wichtige und hilfreiche Tipps für die Show (und ihre Zukunft).

