Folge 3: Die KandidatInnen von "Herz von Österreich" unter der LupeJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Folge 3: Die KandidatInnen von "Herz von Österreich" unter der Lupe
108 Min.Folge vom 17.01.2014Ab 6
Diesmal beehren die zwei sympathischen Erfolgsmusiker Sabine "Sassy" Holzinger und Fred Jaklitsch das "Herz von Österreich"-Dorf auf der Turracher Höhe und nehmen die KandidatInnen unter die Lupe. Die beiden erzählen von ihrem Werdegang, ihren Erlebnissen und Erkentnissen im Musikgeschäft und geben den Herz von Österreich-KandidatInnen wichtige und hilfreiche Tipps für die Show (und ihre Zukunft).
